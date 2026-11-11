Surto de ebola no Congo ultrapassa 11 mil casos e deixa mais de 5,3 mil mortos

Doença já atingiu oito províncias do país, enquanto conflitos armados e dificuldades no sistema de saúde prejudicam o combate ao vírus

O avanço da epidemia ocorre em meio a conflitos armados e a uma crise no sistema de saúde, fatores que dificultam o atendimento aos pacientes e as medidas de contenção da doença.

Um surto de ebola na República Democrática do Congo já provocou 5.387 mortes e 11.042 infecções, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (11) pelo Ministério da Saúde do país. Os números representam uma taxa de letalidade de aproximadamente 49% entre os casos registrados.

De acordo com as autoridades congolesas, este é o surto de ebola mais mortal já registrado no país. A doença, identificada inicialmente em meados de maio, espalhou-se por oito das 26 províncias da República Democrática do Congo.

O avanço da epidemia ocorre em meio a conflitos armados e a uma crise no sistema de saúde, fatores que dificultam o atendimento aos pacientes e as medidas de contenção da doença.

O surto é atribuído ao vírus Bundibugyo, uma das espécies de vírus capazes de provocar a doença pelo vírus ebola. Segundo as informações divulgadas pelas autoridades, não há vacina ou tratamento específico aprovado para essa variante, o que amplia os desafios enfrentados pelas equipes de saúde.

Desde a declaração do surto, o governo congolês tenta conter a disseminação do vírus, mas a instabilidade em diferentes regiões e as limitações da infraestrutura hospitalar dificultam a resposta à emergência sanitária.