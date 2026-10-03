Temporal arrasta carros e deixa uma morta e 90 resgatados na Espanha
Uma mulher de 102 anos morreu durante as enchentes que atingiram Madrigueras, no sudeste da Espanha, após um forte temporal na sexta-feira (2). Outras 90 pessoas tiveram de ser resgatadas pelos bombeiros, segundo autoridades regionais.
As chuvas deixaram ruas alagadas e arrastaram veículos pela cidade, localizada na região de Castilla-La Mancha. Alguns carros ficaram parcialmente submersos, enquanto equipes de emergência foram mobilizadas para retirar moradores de áreas atingidas.
A vítima foi encontrada pelos bombeiros dentro da própria residência. A água havia ultrapassado um metro de altura no imóvel, de acordo com as autoridades.
Com aproximadamente 4.760 habitantes, Madrigueras acumulou 142 litros de chuva por metro quadrado durante o temporal. O volume significa que, sobre uma superfície de um metro por um metro, caíram 142 litros de água. Ao todo, 90 pessoas foram resgatadas pelos bombeiros durante a ocorrência. As autoridades não informaram sobre outras mortes.
As tempestades não ficaram restritas a Madrigueras. Outras localidades do sudeste e do nordeste espanhol também registraram chuva forte na sexta-feira.As tempestades não ficaram restritas a Madrigueras. Outras localidades do sudeste e do nordeste espanhol também registraram chuva forte na sexta-feira.
A Espanha enfrentou neste ano o verão mais quente desde o início dos registros. Em agosto, quase 2.150 pessoas morreram no país por causas relacionadas ao calor.
Assuntos
continue lendo
- EUA descobrem origem de parasita de ‘diarreia explosiva’ ligado a surto com 13 mil casos Jovem Pan · há 4 minutos
- Trump não declara apoio a Flávio e diz que acompanhará ‘de perto’ eleições no Brasil Jovem Pan · há 13 horas
- Ataques russos geram enormes congestionamentos em Kiev; veja fotos AFP · há 19 horas
- Trump promete atacar o Irã com ‘muita força’ se país estiver envolvido com atentado em voo AFP · há 24 horas