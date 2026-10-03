Temporal arrasta carros e deixa uma morta e 90 resgatados na Espanha

Água ultrapassou um metro em imóveis de Madrigueras após município registrar 142 litros de chuva por metro quadrado

Alguns carros ficaram parcialmente submersos, enquanto equipes de emergência foram mobilizadas para retirar moradores de áreas atingidas.

Uma mulher de 102 anos morreu durante as enchentes que atingiram Madrigueras, no sudeste da Espanha, após um forte temporal na sexta-feira (2). Outras 90 pessoas tiveram de ser resgatadas pelos bombeiros, segundo autoridades regionais.

As chuvas deixaram ruas alagadas e arrastaram veículos pela cidade, localizada na região de Castilla-La Mancha. Alguns carros ficaram parcialmente submersos, enquanto equipes de emergência foram mobilizadas para retirar moradores de áreas atingidas.

A vítima foi encontrada pelos bombeiros dentro da própria residência. A água havia ultrapassado um metro de altura no imóvel, de acordo com as autoridades.

Com aproximadamente 4.760 habitantes, Madrigueras acumulou 142 litros de chuva por metro quadrado durante o temporal. O volume significa que, sobre uma superfície de um metro por um metro, caíram 142 litros de água. Ao todo, 90 pessoas foram resgatadas pelos bombeiros durante a ocorrência. As autoridades não informaram sobre outras mortes.

As tempestades não ficaram restritas a Madrigueras. Outras localidades do sudeste e do nordeste espanhol também registraram chuva forte na sexta-feira.As tempestades não ficaram restritas a Madrigueras. Outras localidades do sudeste e do nordeste espanhol também registraram chuva forte na sexta-feira.

A Espanha enfrentou neste ano o verão mais quente desde o início dos registros. Em agosto, quase 2.150 pessoas morreram no país por causas relacionadas ao calor.