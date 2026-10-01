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Mulher condenada à morte sobrevive à injeção letal e é hospitalizada

Suprema Corte dos Estados Unidos havia autorizado a execução de Christa Pike, de 50 anos, que se tornaria a primeira mulher a ser submetida à pena de morte no estado do sul do país em 200 anos

AFP

Esta foto, divulgada em 12 de janeiro de 2023 pelo Departamento de Correções do Tennessee, mostra Christa Pike, uma assassina condenada nos EUA
Christa Pike, de 50 anos DIVULGAÇÃO / DEPARTAMENTO DE CORREÇÕES DO TENNESSEE / AFP

Uma mulher do Tennessee que havia sido condenada à pena de morte por assassinato sobreviveu a duas injeções letais e foi hospitalizada nesta quinta-feira (1), anunciaram seus advogados, a segunda execução fracassada no estado em poucos meses.

Poucas horas antes, a Suprema Corte dos Estados Unidos havia autorizado a execução de Christa Pike, de 50 anos, que se tornaria a primeira mulher a ser submetida à pena de morte no estado do sul do país em 200 anos. Mas a execução não funcionou.

“Este fato é o pior que já vimos e não se parece com nenhuma outra execução fracassada na era moderna”, declarou Robin Maher, diretora da ONG Centro de Informações sobre a Pena de Morte, ao jornal New York Times. “Não há precedentes”, insistiu.

O Departamento Penitenciário do Tennessee afirmou que “seguiu cada etapa do protocolo de execução legal estabelecido pelo estado” e acrescentou que Christa foi levada para um centro médico fora da prisão.

Segundo os advogados, a detenta foi transferida para um hospital próximo, mas a defesa não foi informada sobre seu estado de saúde.

“Esta noite, o estado do Tennessee mais uma vez falhou em realizar uma execução legal”, anunciou sua equipe de defesa em um comunicado.

Em maio, o Tennessee foi forçado a suspender a execução por injeção letal do condenado Tony Carruthers porque a equipe médica não conseguia encontrar uma veia para aplicar o procedimento.

Após a tentativa de execução fracassada, o governador do Tennessee, Bill Lee, anunciou a suspensão de outra execução prevista para este ano e solicitou uma “revisão integral por parte de terceiros” do que ocorreu com Christa, segundo a imprensa local.

A detenta deveria ser executada às 10h00 locais (12h00 de Brasília) na Instituição de Segurança Máxima Riverbend, onde várias testemunhas, incluindo jornalistas, estavam presentes para observar a administração das injeções.

“Parece que não aconteceu como se acreditava que deveria acontecer”, disse o jornalista investigativo John North, da WBIR, que presenciou a cena. “Quando saímos do prédio, até onde sabíamos, ela provavelmente ainda estava viva”, acrescentou.

Sete repórteres que estavam na sala para presenciar a execução disseram, em uma transmissão ao vivo, que a mulher cantava e se mexia em alguns momentos, reclamou de dor no braço após a injeção e estava claramente viva e roncando antes que os agentes penitenciários os retirassem do local.

Durante a transmissão ao vivo, foi possível observar uma ambulância com as luzes acesas saindo do local da execução. Não ficou claro se transportava a condenada.

O procedimento de execução aconteceu algumas horas após a Suprema Corte americana determinar que poderia seguir adiante, apesar da discordância das juízas liberais Sonia Sotomayor, Elena Kagan e Ketanji Brown Jackson.

‘Doença mental grave’

A última execução de uma mulher nos Estados Unidos foi a de Amber McLaughlin, em 2023, no Missouri, que também foi a primeira mulher transgênero executada no país.

Nos Estados Unidos, apenas 18 mulheres foram executadas desde 1976, segundo o Centro de Informação sobre a Pena de Morte.

A execução de Christa Pike deveria ser a de número 30 desde o começo do ano nos Estados Unidos, 16 delas somente na Flórida. Todas foram realizadas por meio de injeção letal.

Christa Pike foi condenada à pena capital pelo homicídio de uma colega de turma, há três décadas, quando tinha 18 anos.

Ela e o namorado espancaram e mataram Colleen Slemmer em um acampamento de formação profissional para jovens. Seu namorado, então com 17 anos, foi condenado à prisão perpétua.

O assassinato, em 1995, chamou a atenção nacional depois que o corpo de Colleen foi encontrado com uma estrela de cinco pontas gravada no peito, símbolo que costuma ser associado ao satanismo.

“Ela tinha 18 anos quando cometeu o crime e sofria de uma doença mental grave”, escreveram seus advogados em um pedido de clemência ao governador do Tennessee, que se recusou a intervir.

Christa Pike sofria de transtorno bipolar e estresse pós-traumático desde a infância, mas só foi diagnosticada após a condenação à morte, segundo os advogados. “Ela era uma menina que suportou estupros reiterados, violência sexual, abandono e traumas profundos”, afirmam.

A Suprema Corte já havia rejeitado na terça-feira um pedido para suspender a execução.

Um grupo de especialistas da ONU havia pedido ao governo dos Estados Unidos e às autoridades do Tennessee para “interromper imediatamente” a execução e comutar a sentença de morte.

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