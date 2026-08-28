Trump anuncia que fechou com a Venezuela o ‘maior acordo petrolífero da história do mundo’

Acordo petrolífero com a Venezuela que garante ao país o controle majoritário de 65 bilhões de barris de reservas provadas de petróleo

O presidente Donald Trump afirmou nesta sexta-feira (28) que os Estados Unidos fecharam um enorme acordo petrolífero com a Venezuela que garante ao país o controle majoritário de 65 bilhões de barris de reservas provadas de petróleo. Em uma publicação na Truth Social, o presidente descreveu o acordo como “o maior acordo petrolífero da história do mundo” e afirmou que o pacto permitirá aos Estados Unidos mais que dobrar suas reservas de petróleo bruto.

“Os Estados Unidos da América acabaram de firmar um acordo com a Venezuela para o MAIOR NEGÓCIO DE PETRÓLEO DA HISTÓRIA MUNDIAL! Sob minha orientação, o Secretário de Estado Marco Rubio e o Secretário de Guerra Pete Hegseth — trabalhando em estreita colaboração com a altamente respeitada Presidente Interina da Venezuela, Delcy Rodriguez, e por meio de uma parceria com o setor privado — garantiram o controle majoritário dos EUA sobre mais de 65 BILHÕES DE BARRIS de reservas comprovadas de petróleo na Venezuela”, escreveu Trump.

Segundo o mandatário dos Estados Unidos, a operação não terá nenhum custo para o contribuinte americado, e essa transação mais que dobra as reservas de petróleo americanas, aumenta significativamente a oferta de petróleo e reduz substancialmente os preços dos combustíveis para todos os americanos por muito tempo, ao mesmo tempo em que ajuda a colocar a Venezuela em uma trajetória de enorme sucesso e grande prosperidade.

“Esta transação fortalecerá imensamente a relação já crescente entre a Venezuela e os Estados Unidos! Agradeço a atenção de vocês para este assunto revolucionário. FAÇAM A AMÉRICA GRANDE NOVAMENTE!” Presidente DONALD J. TRUMP”, disse Trump.

A Venezuela é o país com as maiores reservas conhecidas de petróleo do mundo. Atualmente, o país cerca de 1,25 milhão de barris de petróleo bruto por dia. Desde janeiro, quando Nícolas Maduro foi capturado por militares dos Estados Unidos, Delcy Rodríguez foi empossada como presidente e de início ao governo interino na Venezuela sob a pressão de atender às demandas energéticas dos Estados Unidos e de reorganizar o chavismo sem Nicolás Maduro.

Maduro foi capturado junto com sua esposa, Cilia Flores, no sábado, durante um ataque dos Estados Unidos a Caracas e outras regiões do país. Flores também enfrenta um julgamento pelas mesmas acusações. Em julho, promotores federais dos Estados Unidos e os advogados de defesa do ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, propuseram que o julgamento do líder venezuelano e de sua esposa, Cilia Flores, comece em junho de 2027.

Maduro e Flores respondem a acusações de narcoterrorismo e tráfico internacional de drogas. Segundo os promotores americanos, eles teriam participado de uma conspiração para facilitar o envio de cocaína aos Estados Unidos utilizando suas posições de poder no governo venezuelano.

Os dois negam as acusações e se declararam inocentes.