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EUA, Dinamarca e Groenlândia assinarão acordo de segurança sobre a ilha na terça-feira

No início do ano, Donald Trump provocou uma crise com seus aliados europeus ao ameaçar anexar este território autônomo dinamarquês no Ártico

AFP

Presidente dos EUA, Donald Trump
Presidente dos EUA, Donald Trump SAUL LOEB / AFP

Estados Unidos, Dinamarca e Groenlândia assinarão na terça-feira (22) o acordo anunciado na semana passada sobre a segurança da ilha, à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York, informou o gabinete da primeira-ministra dinamarquesa nesta segunda-feira (21).

No início do ano, o presidente americano, Donald Trump, provocou uma crise com seus aliados europeus ao ameaçar anexar este território autônomo dinamarquês no Ártico, uma localização estratégica e rica em recursos.

Na semana passada, Trump anunciou um acordo, cujo conteúdo exato permanece desconhecido.

O acordo será assinado por Trump, pelo primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, e pela primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, no prédio da ONU às 10h30 de terça-feira (11h30 no horário de Brasília).

Trump afirmou na sexta-feira que o texto concede ao seu país o “controle permanente” sobre a segurança da Groenlândia, e o Departamento de Estado indicou que ele proíbe a instalação de bases russas e chinesas na ilha.

A primeira-ministra dinamarquesa, Frederiksen, declarou à imprensa de seu país nesta segunda-feira que o pacto “reconhece” a soberania do reino e o direito do povo da Groenlândia à autodeterminação.

Ela acrescentou, em declaração à rádio DR, em Nova York, que “é um bom acordo do ponto de vista dinamarquês” e argumentou que é benéfico para os países nórdicos, para a segurança na região do Ártico, também para a Otan e para a Europa.

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