EUA, Dinamarca e Groenlândia assinarão acordo de segurança sobre a ilha na terça-feira

No início do ano, Donald Trump provocou uma crise com seus aliados europeus ao ameaçar anexar este território autônomo dinamarquês no Ártico

Estados Unidos, Dinamarca e Groenlândia assinarão na terça-feira (22) o acordo anunciado na semana passada sobre a segurança da ilha, à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York, informou o gabinete da primeira-ministra dinamarquesa nesta segunda-feira (21).

No início do ano, o presidente americano, Donald Trump, provocou uma crise com seus aliados europeus ao ameaçar anexar este território autônomo dinamarquês no Ártico, uma localização estratégica e rica em recursos.

Na semana passada, Trump anunciou um acordo, cujo conteúdo exato permanece desconhecido.

O acordo será assinado por Trump, pelo primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, e pela primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, no prédio da ONU às 10h30 de terça-feira (11h30 no horário de Brasília).

Trump afirmou na sexta-feira que o texto concede ao seu país o “controle permanente” sobre a segurança da Groenlândia, e o Departamento de Estado indicou que ele proíbe a instalação de bases russas e chinesas na ilha.

A primeira-ministra dinamarquesa, Frederiksen, declarou à imprensa de seu país nesta segunda-feira que o pacto “reconhece” a soberania do reino e o direito do povo da Groenlândia à autodeterminação.

Ela acrescentou, em declaração à rádio DR, em Nova York, que “é um bom acordo do ponto de vista dinamarquês” e argumentou que é benéfico para os países nórdicos, para a segurança na região do Ártico, também para a Otan e para a Europa.