Trump assina ordem que remove recomendação de várias vacinas infantis

Presidente americano fez também, sem provas, referência a alegações sobre ligação de administração de vacinas com casos de autismo

A ordem prevê que as doses de vacinas devem ser administradas em consultas médicas separadas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta segunda-feira (10) uma ordem executiva que prevê a reformulação das recomendações de vacinação infantil, destacando que os Estados Unidos imunizam crianças saudáveis com uma frequência duas vezes maior que alguns países na Europa.

A administração de vacinas contra hepatite B, covid-19 e influenza, entre outras, não será mais recomendada para todas as crianças.

Mesmo sem nenhuma comprovação científica por meio de diversos estudos, Trump fez referência a alegações sobre ligação de administração de vacinas com casos de autismo. Décadas de pesquisa, contudo, não conseguiram identificar uma causa única para o autismo.

A ordem prevê que as doses de vacinas devem ser administradas em consultas médicas separadas e não em apenas uma visita.

O governo também está propondo a divisão da vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola – MMR) em três doses diferentes.

O presidente norte-americano disse que a administração, em visitas separadas, permitirá que os imunizados lidem melhor com a quantidade de líquidos inseridos em seus organismos.

As novas propostas para vacinação darão flexibilidade para os pais escolherem quais serão administradas, disse. “Nada ruim ocorrerá com o que estamos fazendo agora”, disse Trump.