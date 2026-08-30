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Trump: ‘Canadá está nos roubando há anos e empresas canadenses estão entrando nos EUA’

A declaração ocorre em meio ao acirramento das tensões comerciais entre os dois países

Estadão Conteúdo

O presidente dos EUA, Donald Trump, reage durante reunião com o secretário-geral da OTAN à margem da cúpula da OTAN em Ancara, em 8 de julho de 2026
O presidente dos EUA, Donald Trump White House

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, em publicação na rede social Truth Social, que empresas canadenses estão ampliando sua presença nos Estados Unidos e defendeu que os americanos passem a produzir seus próprios veículos.

“Empresas canadenses estão entrando nos Estados Unidos. Queremos fazer nossos próprios carros”, escreveu Trump, em referência à produção de veículos em território americano.

Ao concluir a publicação, o presidente americano afirmou: “O Canadá está nos roubando há anos – NÃO mais!”.

A declaração ocorre em meio ao acirramento das tensões comerciais entre os dois países e às críticas recorrentes de Trump às relações econômicas com o Canadá.

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