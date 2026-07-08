Trump chama Zelensky de Putin durante entrevista; veja vídeo

Em outro momento, o republicano se confundiu e se referiu ao governo do Irã como 'República Islâmica do Japão'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cometeu gafe durante entrevista a jornalistas nesta quarta-feira (8). Ao lado do líder da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o republicano chamou o ucraniano de “Putin”.

Na sequência, Trump tentou contornar a situação. Ele pediu aos jornalistas que “dessem uma pergunta boa, difícil” para fazer ao presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Trump e Zelensky conversaram juntos com jornalistas na cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em Ancara, na Turquia.

‘República Islâmica do Japão’

Em outro momento da entrevista, Trump também confundiu o Irã com o Japão. Ao falar sobre o conflito no Oriente Médio, o republicano falou que “111 mísseis foram disparados pela República Islâmica do Japão”.

Diferente da gafe envolvendo Zelensky, Trump não se corrigiu e continuou com a sua fala.