Trump diz que exigirá do Irã ‘compensações’ por ataques passados

O presidente norte-americano diz que a medida integrará qualquer negociação futura de paz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (10) que buscaria uma compensação por parte do Irã por ataques que remontam a décadas atrás, como parte de qualquer futura negociação de paz.

“O Irã está pedindo uma compensação pelos danos que lhe foram causados durante o conflito militar dos últimos cinco meses (…) Eu também exijo uma compensação do Irã por todas as pessoas que eles mataram ao longo do tempo”, publicou Trump.

O presidente norte-americano mencionou, em particular, o atentado contra o navio de guerra norte-americano USS Cole, no Iêmen, em 2000, e afirmou que as famílias das vítimas deveriam ser indenizadas.

Trump também se referiu às famílias dos “milhares de manifestantes inocentes mortos nos últimos 50 anos, além dos 52 mil dos últimos cinco meses”.

A nova declaração torna ainda mais improvável um acordo em breve sobre a passagem pelo Estreito de Ormuz, enquanto o Irã exige, para reabrir a rota, que os Estados Unidos aceitem “todas” as suas condições.