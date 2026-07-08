Trump diz que Irã entrou em contato querendo acordo após onda de ataques dos EUA

Estados Unidos retomou os ataques contra o Irã nesta quarta-feira (08) após Trump dizer que o 'cessar-fogo acabou'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite desta quarta-feira (08), que o Irã entrou em contato querendo fazer um acordo, após uma nova onda de bombardeios americanos a diversas regiões do país persa. “Eles têm muito pouco restante e querem muito fazer um acordo”, disse Trump a repórteres no Air Force One. Logo após, o presidente disse não confiar nos iranianos para honrarem o compromisso firmado.

Trump chegou a comentar a resposta iraniana aos ataques dos EUA ontem, mas minimizou os danos e disse que a resposta americana sempre será muito maior. “Eu diria que os atingimos numa proporção de 20 para 1. Cada vez que eles nos atingirem, nós vamos atingi-los 20 vezes”, disse.

Questionado sobre um impasse no avião presidencial após sua saída da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Ancara, na Turquia, Trump negou que a medida foi uma preocupação com sua segurança em meio a ameaças de autoridades iranianas.

“Bem, eu tenho uma ameaça o tempo todo. Eu sou o número um na lista deles”, minimizou Trump, afirmando que não sabia das ameaças iranianas.

Novos ataques

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom, na sigla em inglês) informou que ataques contra o Irã foram retomados. Segundo informou a agência de notícias iraniana Mers, foram ouvidas explosões em cidades localizadas no sul, sudeste e sudoeste do país persa próximas à Costa do Golfo Pérsico.

Em publicação no X (ex-Twitter), o Centcom comunicou que a finalidade dos ataques é “responsabilizar o Irã por sua recente agressão injustificada contra navios comerciais e tripulações civis” durante passagem pelo Estreito de Ormuz.

A ofensiva norte-americana se deu depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que considera encerrado o acordo de cessar-fogo com o Irã. Em cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), o republicano chamou o país persa de “escória” e disse ser liderado por “pessoas doentes”.

“Na minha opinião, negociar com eles é perda de tempo. Eles são mentirosos”, declarou Trump.

Irã promete resposta

O Irã prometeu retaliação contra os ataques dos Estados Unidos na região sul do país persa. Segundo um alto militar ouvido pela agência iraniana Nour News, todas as bases de países vizinhos utilizadas para o ataque americano serão alvos de mísseis e drones do regime islâmico.

O presidente da Comissão de Segurança Nacional do Parlamento do Irã, Ebrahim Azizi, disse à Nour News que os americanos precisam saber que haverá uma resposta por parte de Teerã. “Iremos privá-los de segurança onde quer que estejam no mundo”. Uma fonte militar reforçou a retórica ao afirmar que a resposta iraniana fará os EUA se arrependerem dos bombardeios.

*Com informações do Estadão Conteúdo