Trump liga para Netanyahu após bombardeios entre Irã e Israel
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, telefonou nesta segunda-feira (8) para o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, informou um funcionário da Casa Branca à AFP, sem dar mais detalhes. A ligação entre os chefes de Estado aconteceu horas após diversos bombardeios aéreos entre Irã e Israel.
Após semanas de negociações com o objetivo de pôr fim ao conflito iniciado em 28 de fevereiro por ataques aéreos israelenses e americanos contra o Irã, as tensões voltaram à tona após um ataque aéreo israelense nos arredores de Beirute, no Líbano, no domingo (7), ao qual o Irã respondeu com um lançamento de diversos mísseis.
Os militares israelenses lançaram ataques contra diversas cidades iranianas, incluindo Teerã, visando sistemas de defesa e um complexo petroquímico.
Em mensagem publicada na rede social Truth Social, Trump chegou a pedir para que ambos os países cessassem as hostilidades “imediatamente”.
As relações entre os líderes americano e israelense se deterioraram significativamente nas últimas semanas, com Trump chegando a dizer a Benjamin Netanyahu que ele estava “completamente louco” durante uma recente ligação telefônica.