Trump pede que Congresso aprove projeto com orçamento militar de US$ 350 bilhões

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, solicitou na noite desta quarta-feira (10), em publicação na rede Truth Social, que o Congresso americano aprove um projeto de lei de “reconciliação” que inclui um orçamento de US$ 350 bilhões para a área militar. O texto ainda inclui a Lei Salve a América, que prevê que apenas cidadãos comprovadamente americanos tenham direito a voto.

“Este é um investimento geracional em nossos militares, ainda maior do que o do presidente Reagan! Recon 3.0 [Projeto de Reconciliação] é o único caminho para o orçamento militar de US$ 1,5 trilhão de dólares que nossos guerreiros precisam para construir o arsenal da liberdade”, disse Trump.

O líder americano afirmou ainda que a aprovação do orçamento “reacende a indústria americana, cria centenas de milhares de empregos de alta remuneração para os americanos e garante nossa dominância global sem alimentar a inflação”. Na publicação, Trump também defendeu o fim da participação de homens trans em modalidades esportivas femininas e a proibição de cirurgias de redesignação sexual.

Pedido é recorrente

A Casa Branca chegou a enviar ao Congresso, em abril deste ano, um projeto de orçamento de defesa de 1,5 trilhão de dólares (7,7 trilhões de reais) para 2027, no momento em que os Estados Unidos enfrentavam gastos significativos com a guerra no Irã.

Caso sejam aprovados pelo Congresso, os gastos passarão de 1 trilhão de dólares em 2026 para 1,5 trilhão em 2027, segundo o documento apresentado. Este seria o maior aumento desde a Segunda Guerra Mundial, segundo a imprensa americana, e implicaria um acréscimo de 42% no orçamento global do Pentágono.

As despesas não militares diminuiriam 10% (quase 73 bilhões de dólares), por meio da “redução ou eliminação de programas progressistas, politizados e perdulários”. De qualquer maneira, os Estados Unidos são, com ampla folga, o país com o maior orçamento de defesa.

*Com informações do Estadão Conteúdo e AFP