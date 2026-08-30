‘Vamos encher as reservas dos EUA com petróleo venezuelano’, diz Trump

O presidente americano afirmou ainda que o processo de "topping out", expressão utilizada para indicar o preenchimento ou recomposição das reservas, começará em breve

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, em publicação na rede social Truth Social, que uma das primeiras medidas que pretende adotar com o petróleo venezuelano será recompor as reservas estratégicas de petróleo dos EUA.

“Uma das coisas que vou fazer com o petróleo venezuelano é encher as reservas nacionais estratégicas, que, por causa do Sleepy sonolento Joe Biden, foram praticamente esvaziadas”, escreveu Trump.

O presidente americano afirmou ainda que o processo de “topping out”, expressão utilizada para indicar o preenchimento ou recomposição das reservas, começará em breve. “Isso é um presente da Venezuela para o povo dos Estados Unidos”, afirmou.