Vice de Trump não declara apoio à reeleição de Netanyahu

Vance disse que está focando nas eleições de meio de mandato

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, esquivou-se de declarar apoio à reeleição do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, um dia após o presidente Donald Trump ter endossado o líder israelense em meio a controvérsias.

“O presidente tem o apoio mais influente da história política americana ou internacional”, disse Vance durante uma entrevista com o jornalista Mark Halperin.

“Eu apoio candidatos americanos, e é nisso que estou focado nas eleições de meio de mandato”, disse Vance, enquanto viajava para fazer campanha para o candidato republicano ao Senado, Michael Whatley, da Carolina do Norte. “Portanto, não estou me envolvendo nas eleições israelenses.”

Vance já fez campanha para um líder estrangeiro: o então primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, na primavera passada, antes de o partido do líder de direita perder as eleições parlamentares do país.

A diferência de Vance a Trump em relação a Netanyahu ocorre em um momento extremamente delicado para os judeus americanos e para a aliança dos EUA com Israel. A preocupação com o antissemitismo aumentou em todo o espectro político às vésperas das eleições de meio de mandato.

Os republicanos têm se esforçado para retratar os democratas, principalmente o candidato democrata ao Senado de Michigan, Abdul El-Sayed, como hostis aos judeus e a Israel, enquanto lidam com suas próprias divisões internas.

Vance enfrentou ceticismo por parte de republicanos judeus quanto ao seu compromisso com os judeus americanos e com a aliança dos EUA com Israel. No mês passado, Vance discursou em particular em Las Vegas para a Republican Jewish Coalition (RJC), um grupo republicano que defende uma relação sólida entre os EUA e Israel e o combate ao antissemitismo.

Vance causou uma impressão positiva na RJC, embora não tenha chegado a repudiar o apresentador Tucker Carlson. Vance tem enfrentado questionamentos sobre sua relação com Carlson, ex-apresentador da Fox News que é alvo de críticas no por entrevistar o antissemita Nick Fuentes em seu podcast.

Em junho, Vance criticou duramente integrantes do governo israelense por se oporem aos esforços de Trump para encerrar a guerra com o Irã. Em julho, Vance afirmou que setores do governo israelense haviam tentado influenciar a opinião pública americana para inviabilizar as negociações.