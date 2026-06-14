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Zelensky falou sobre guerra com Trump ao ligar para parabenizá-lo pelo aniversário

A ligação ocorre em um momento em que as negociações lideradas pelos Estados Unidos para pôr fim ao conflito na Ucrânia

AFP

Volodymyr Zelensky
Zelensky falou sobre guerra com Trump ao ligar para parabenizá-lo pelo aniversário EFE/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, conversou neste domingo (14) com Donald Trump sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia durante uma ligação por ocasião do 80º aniversário do presidente americano, informou a Presidência em Kiev.

A ligação ocorre em um momento em que as negociações lideradas pelos Estados Unidos para pôr fim ao conflito na Ucrânia – que completou quatro anos em fevereiro – foram relegadas a segundo plano pela guerra com o Irã, enquanto os avanços russos no campo de batalha mostram sinais de perder força.

“Foi uma conversa bastante substancial sobre vários temas, desde os votos de aniversário até a diplomacia e a guerra/a paz”, declarou a jornalistas o assessor de Zelensky, Dmitro Litvin, acrescentando que a ligação durou “30-35 minutos”.

Depois, Zelensky disse que abordará a invasão russa e os esforços de paz durante uma reunião com o presidente Trump na cúpula do G7 na França.

Ele afirmou que conversaram “sobre questões que poderiam ajudar a alcançar a paz agora, e informei o presidente sobre os últimos acontecimentos no campo de batalha e sobre como nossa posição se fortaleceu. Concordamos que falaremos mais durante nossa reunião na cúpula do G7”.

Trump pressionou ambos os lados a pôr fim ao conflito, depois de prometer que encerraria a guerra em um dia após assumir o cargo, em janeiro de 2025.

Ele também insistiu reiteradamente para que a Ucrânia faça concessões à Rússia, que invadiu seu território em fevereiro de 2022.

Trump participará na terça-feira, na França, de uma sessão de trabalho do G7 com Zelensky, mas não está prevista nenhuma reunião bilateral entre os dois, segundo um alto funcionário do governo que falou sob condição de anonimato.

O magnata republicano foi criticado por ter repreendido Zelensky em uma reunião tensa na Casa Branca no ano passado, enquanto convidava o presidente russo, Vladimir Putin, para uma cúpula no Alasca em agosto de 2025.

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