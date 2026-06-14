Zelensky falou sobre guerra com Trump ao ligar para parabenizá-lo pelo aniversário

A ligação ocorre em um momento em que as negociações lideradas pelos Estados Unidos para pôr fim ao conflito na Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, conversou neste domingo (14) com Donald Trump sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia durante uma ligação por ocasião do 80º aniversário do presidente americano, informou a Presidência em Kiev.

A ligação ocorre em um momento em que as negociações lideradas pelos Estados Unidos para pôr fim ao conflito na Ucrânia – que completou quatro anos em fevereiro – foram relegadas a segundo plano pela guerra com o Irã, enquanto os avanços russos no campo de batalha mostram sinais de perder força.

“Foi uma conversa bastante substancial sobre vários temas, desde os votos de aniversário até a diplomacia e a guerra/a paz”, declarou a jornalistas o assessor de Zelensky, Dmitro Litvin, acrescentando que a ligação durou “30-35 minutos”.

Depois, Zelensky disse que abordará a invasão russa e os esforços de paz durante uma reunião com o presidente Trump na cúpula do G7 na França.

Ele afirmou que conversaram “sobre questões que poderiam ajudar a alcançar a paz agora, e informei o presidente sobre os últimos acontecimentos no campo de batalha e sobre como nossa posição se fortaleceu. Concordamos que falaremos mais durante nossa reunião na cúpula do G7”.

Trump pressionou ambos os lados a pôr fim ao conflito, depois de prometer que encerraria a guerra em um dia após assumir o cargo, em janeiro de 2025.

Ele também insistiu reiteradamente para que a Ucrânia faça concessões à Rússia, que invadiu seu território em fevereiro de 2022.

Trump participará na terça-feira, na França, de uma sessão de trabalho do G7 com Zelensky, mas não está prevista nenhuma reunião bilateral entre os dois, segundo um alto funcionário do governo que falou sob condição de anonimato.

O magnata republicano foi criticado por ter repreendido Zelensky em uma reunião tensa na Casa Branca no ano passado, enquanto convidava o presidente russo, Vladimir Putin, para uma cúpula no Alasca em agosto de 2025.