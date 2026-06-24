Goldman Sachs calculou o número. Duke University e Gartner confirmam a trajetória. E o próprio Sam Altman reconheceu: parte disso é "AI washing".

A IA eliminou 16 mil empregos por dia nos EUA em 2026

Enquanto você abriu o Twitter para xingar político, 16 mil americanos perderam o emprego. Não no mês. Não na semana. No dia.

Dezesseis mil postos de trabalho eliminados por dia nos Estados Unidos, atribuíveis à inteligência artificial — é o que calcula o Goldman Sachs em abril de 2026. Multiplica por 30 e vem a escala real: quase meio milhão de empregos por mês. E isso é só o começo.

O setor de tecnologia registrou 78.557 demissões no primeiro trimestre de 2026. Desses, 47,9% foram explicitamente atribuídas à inteligência artificial. Uma pesquisa da Duke University com diretores financeiros de grandes empresas americanas projeta 502.000 cortes motivados por IA ao longo de 2026. Aumento de nove vezes em relação a 2025. Não é crescimento linear. É explosão.

Não é só tecnologia

Os dados do mercado freelance são ainda mais reveladores. Trabalhos freelance de redação caíram 30%. Vagas de desenvolvimento de software para freelancers caíram 21%. Entrada de dados, menos 35%. O investimento das empresas em freelancers despencou de 0,66% do orçamento para 0,14%. No mesmo período, o gasto com IA saltou de zero para 2,85%.

O dinheiro que ia para pessoas agora vai para máquinas. Não é teoria. É extrato bancário.

O caso emblemático: em janeiro de 2025, Jack Dorsey, fundador do Twitter e da Block — empresa que controla o Square e o Cash App — cortou o quadro de funcionários de mais de 10.000 para menos de 6.000. Redução de 40%. E Dorsey declarou, sem meias-palavras: “No próximo ano, a maioria das empresas vai chegar à mesma conclusão.”

Não foi profecia. Foi cronograma.

O paradoxo do AI Washing

Aqui preciso ser honesto, porque a verdade sobre esse terremoto é mais complicada e mais perigosa do que parece.

Uma pesquisa revelou que 59% dos gerentes de contratação admitiram usar a inteligência artificial como desculpa para demissões que tinham outras motivações. Apenas 9% disseram que a IA efetivamente substituiu as funções cortadas. E mais de 80% das empresas relataram nenhum ganho mensurável de produtividade com IA.

O próprio Sam Altman, CEO da OpenAI, reconheceu que existe “algum AI washing” no mercado. Empresas que usam o hype da IA para justificar reestruturações que fariam de qualquer jeito. Colocam “IA” no relatório aos investidores para parecer inovadoras enquanto apenas cortam custos pela forma mais antiga do capitalismo.

E aqui a coisa fica perversa: não importa se a demissão foi realmente causada pela IA ou se a IA é só o pretexto. O resultado para o trabalhador é o mesmo. Ele está na rua. E a vaga dele, automatizada de verdade ou usada como álibi, não volta.

O Gartner prevê que 50% das empresas que cortaram equipes de atendimento ao cliente por causa da IA vão precisar recontratar até 2027. Mas recontratar não significa recontratar as mesmas pessoas, nos mesmos cargos, com os mesmos salários. A maioria das portas que se fecharam não vai reabrir para quem foi empurrado para fora.

O aviso que deveria ser cravado em pedra

Daron Acemoglu, Nobel de Economia em 2024, não é um pessimista de rede social. É um dos economistas mais respeitados do planeta. E declarou, com todas as letras: “Se seguirmos nesse caminho de destruir empregos e criar mais desigualdade, a democracia americana não vai sobreviver.”

Não é retórica. É uma equação. Quando se concentra riqueza no topo e se eliminam as rotas de ascensão da base, o tecido social se rompe. Aconteceu na Roma Antiga. Aconteceu na França do século XVIII. Aconteceu na Rússia de 1917. A história é clara sobre o que acontece quando muita gente não tem nada a perder.

Andrew Yang, ex-candidato à presidência dos EUA, declarou em 2026: “O apocalipse dos empregos por IA está aqui. Milhões de empregos de colarinho branco serão perdidos nos próximos dezoito meses.” E 66% dos americanos agora são favoráveis à renda básica universal. Dois terços da população. Quando dois terços de um país pedem que o governo dê dinheiro para as pessoas simplesmente existirem, algo quebrou de forma profunda no contrato social.

Referências: Goldman Sachs, “The US Labor Market and AI Displacement” (abril de 2026); Layoffs.fyi, dados Q1 2026; Duke University/Richmond Fed CFO Survey (março de 2026); Gartner, “Predicts 2026: Customer Service AI”; Block Inc., declarações Jack Dorsey (janeiro de 2025); Upwork/Indeed, dados freelance Q1 2026; Daron Acemoglu, entrevista MIT Technology Review; Andrew Yang, declarações públicas 2026.