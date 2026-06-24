Gerp: Flávio e Lula aparecem tecnicamente empatados no 2º turno

Senador aparece com 42% dos votos contra 40% do atual presidente; pesquisa tem margem de erros de 2,19 pontos percentuais para mais ou para menos

Pesquisa do Instituto Gerp divulgada nesta quarta-feira (24) afirma que o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) empata tecnicamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno das eleições presidenciais. O filho do ex-presidente aparece com 42% das intenções de votos contra 40% do petista. Dos entrevistados, 15% disseram não votar em nenhum dos dois e 3% não souberam responder.

Já em uma disputa de 2º turno entre Lula e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), o atual presidente aparece à frente com 39% dos votos enquanto Zema tem 36%. Em comparação com o pré-candidato Ronaldo Caiado (PSD), Lula empataria a disputa com 39% enquanto o ex-governador de Goiás aparece com 38% dos votos. Todos os três cenários contam com a participação hipotética dos 4 candidatos envolvidos.

Segundo pesquisa do Instituto divulgada no início do mês, Flávio diminuiu em aproximadamente dois pontos percentuais e Lula cresceu em um. Na época, Flávio Bolsonaro venceria o atual presidente em um eventual segundo turno das eleições presidenciais com 44,7% dos votos contra 39,1% do petista. Dos entrevistados, 13,1% disseram não votar em nenhum dos dois e 3,2% não souberam responder.

1º Turno

Já no primeiro turno, em pesquisa estimulada, Lula e Flávio Bolsonaro empatam tecnicamente. O senador tem 34% dos votos enquanto o presidente tem 37%.

Caiado vem em seguida com 4% dos votos. O pré-candidato Renan Santos (Missão) e Zema aparecem com 3% cada um. Joaquim Barbosa (DC), Augusto Cury (Avante) e Cabo Daciolo têm 1% cada das intenções de voto. Outros 11% ainda não sabem e 6% não escolheram nenhum dos candidatos.

A pesquisa do Instituto Gerp ouviu 2.000 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 15 e 20 de junho de 2026. A margem de erro estimada é de 2,19 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra e nível de confiança de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR-09657/2026.