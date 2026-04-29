‘Agro pode parar sem enfrentamento da crise’, diz secretário de SP na Agrishow
Segundo Geraldo Melo Filho, o setor tem sido decisivo para o crescimento do país, mas enfrenta dificuldades e depende de medidas em nível federal
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Jovem Pan
29/04/2026 09h50 - Atualizado em 29/04/2026 10h59
Jovem Pan O secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Geraldo Melo Filho, durante entrevista à Jovem Pan na Agrishow.
O secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Geraldo Melo Filho, afirmou que o agronegócio pode parar caso não haja um enfrentamento efetivo da crise enfrentada pelos produtores. A declaração foi dada à Jovem PanNews nesta terça-feira (28), durante a Agrishow, principal feira do setor no país, realizada em Ribeirão Preto, no interior paulista.
Segundo Melo Filho, o setor vive um momento complexo. “Por um lado, temos recordes de produção sendo batidos, e por outro, margens de rentabilidade muito pequenas ou até negativas. Isso leva a um outro tipo de recorde: o de inadimplência, algo que não é tradição no setor”, afirmou.
O secretário criticou os fatores que pressionam os produtores, como a taxa de juros elevada, oscilações do mercado internacional e o impacto de conflitos globais nos custos de produção. “É um ambiente bastante difícil de controlar, que forma um cenário extremamente preocupante”, disse.
Ao comentar o papel do agronegócio na economia brasileira, Melo Filho ressaltou que o setor tem sido decisivo para o crescimento do país. “O Brasil cresceu 2% no ano passado e isso só foi possível porque o agro cresceu 11%. É o setor que alavanca a economia como um todo. Mas ele pode parar se não houver um enfrentamento da situação”, alertou.
“Estamos tentando ajudar, na medida do possível, os nossos produtores a se manterem diante da crise. Mas é preciso avançar. Compete ao governo federal atuar, começando pela questão da taxa de juros”, concluiu.
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