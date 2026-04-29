‘Agro pode parar sem enfrentamento da crise’, diz secretário de SP na Agrishow

Segundo Melo Filho, o setor vive um momento complexo. “Por um lado, temos recordes de produção sendo batidos, e por outro, margens de rentabilidade muito pequenas ou até negativas. Isso leva a um outro tipo de recorde: o de inadimplência, algo que não é tradição no setor”, afirmou.

O secretário criticou os fatores que pressionam os produtores, como a taxa de juros elevada, oscilações do mercado internacional e o impacto de conflitos globais nos custos de produção. “É um ambiente bastante difícil de controlar, que forma um cenário extremamente preocupante”, disse.

Ao comentar o papel do agronegócio na economia brasileira, Melo Filho ressaltou que o setor tem sido decisivo para o crescimento do país. “O Brasil cresceu 2% no ano passado e isso só foi possível porque o agro cresceu 11%. É o setor que alavanca a economia como um todo. Mas ele pode parar se não houver um enfrentamento da situação”, alertou.

O secretário também citou o pacote de R$ 455 milhões em investimentos e medidas estruturantes anunciado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para fortalecer o agro paulista, mas afirmou que ações em nível federal são indispensáveis.

“Estamos tentando ajudar, na medida do possível, os nossos produtores a se manterem diante da crise. Mas é preciso avançar. Compete ao governo federal atuar, começando pela questão da taxa de juros”, concluiu.