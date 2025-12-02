Governo de SP amplia concurso e convoca 42 novos pesquisadores para reforçar agronegócio

Chamamento recompõe aposentadorias recentes e marca a primeira contratação de cientistas em duas décadas

Divulgação/Governo de São Paulo Pesquisadora do Instituto Agronômico (IAC-Apta), em Campinas



O governo de São Paulo anunciou nesta terça-feira (2) a abertura do chamamento público para contratar 42 novos pesquisadores aprovados no concurso realizado em 2023 pela Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA). Será a primeira contratação de cientistas estaduais em 20 anos, viabilizada após a aprovação do PLC 09/2025, que reestruturou a carreira e elevou a remuneração inicial.

O concurso previa originalmente 37 vagas, mas o governo decidiu ampliar o número para 42, a fim de recompor integralmente o quadro de pesquisadores entre 2023 e 2025 — período em que 42 cientistas se aposentaram ou deixaram a Secretaria de Agricultura. Com as novas admissões, o número de pesquisadores ativos nos sete institutos da APTA passará de 421 para 463.

Segundo a secretaria, o reforço técnico ampliará a capacidade científica de áreas como agricultura digital, mudanças climáticas, manejo sustentável, sanidade vegetal e animal, genética, qualidade de alimentos e bioeconomia. O agronegócio representa cerca de 20% do PIB paulista.

Salário inicial sobe mais de 70% com nova lei

Os novos contratados já ingressarão no regime salarial atualizado pelo PLC 09/2025. Embora o concurso tenha sido realizado com previsão de salário inicial de R$ 5.288,89, a nova legislação elevou o valor de entrada para R$ 9.052 — aumento superior a 70%.

Segundo o secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai, a modernização da carreira foi essencial para retomar contratações. “São Paulo volta a contratar cientistas com remuneração compatível com a importância do trabalho que desempenham. A pesquisa é prioridade para o Estado, que continuará liderando inovação e produtividade no campo”, afirmou.