Jovem Pan > Notícias > Agronegócio > Ministério da Agricultura apreende no 2,4 toneladas de café impróprio para consumo no RJ

Ministério da Agricultura apreende no 2,4 toneladas de café impróprio para consumo no RJ

Operação teve como objetivo identificar e coibir práticas irregulares no processamento do produto, como o uso de grãos de baixa qualidade e a presença de impurezas como cascas e paus

  • Por Jovem Pan
  • 01/09/2025 13h34 - Atualizado em 01/09/2025 13h35
  • BlueSky
Freepik Café Quatro fábricas na região foram inspecionadas

O Ministério da Agricultura, juntamente com o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, a Secretaria de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro (Sedcon) e a Polícia Militar do Estado, apreendeu 2,4 toneladas de café impróprio para consumo em fiscalização realizada na última semana em indústrias de café torrado e moído na região de Campos dos Goytacazes (RJ). Em nota, o ministério informou que a operação teve como objetivo identificar e coibir práticas irregulares no processamento de café, como o uso de grãos de baixa qualidade, como mofados e ardidos e a presença de impurezas como cascas e paus de café. Quatro fábricas na região foram inspecionadas, onde foram identificados lotes de café cru e torrado em desacordo com os padrões oficiais obrigatórios.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Segundo o ministério, 1,07 tonelada de café impróprio ao consumo humano foi destruído durante a operação e 1,35 tonelada foi apreendido para análise laboratorial. As empresas terão ainda o prazo de 90 dias para adequar suas estruturas físicas, processos de higiene e controle de qualidade e implantar procedimentos formais de classificação e rastreabilidade de matérias-primas, informou a pasta.

Leia também

Moody's mantém previsões para PIB do Brasil e melhora as da economia global, apesar de tarifas
Governo Trump tem postura errática e sem precedentes, afirma Haddad

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório 

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >