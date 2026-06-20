Alemanha x Costa do Marfim: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Alemanha e Costa do Marfim se enfrentam pela Copa do Mundo 2026 neste sábado (20), às 17h, no Estádio de Toronto; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Alemanha e Costa do Marfim se enfrentam neste sábado (20), às 17h (horário de Brasília), no Estádio de Toronto, no Canadá, em partida válida pela Copa do Mundo 2026. O duelo acontece pela segunda rodada da competição.

O confronto vale a ponta isolada do Grupo E. A vitória na partida também pode encaminhar a classificação de uma das seleções à fase mata-mata do Mundial.

Líder da chave, a Alemanha goleou Curação por 7 a 1 na estreia na Copa do Mundo. Em segundo, está a Costa do Marfim, que venceu o Equador por 1 a 0. Ambas as seleções somam três pontos.

Onde assistir Alemanha x Costa do Marfim ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo, SBT, SporTV, ge tv e CazéTV, com início da transmissão às 17h.