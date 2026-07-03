Argentina faz jogo preguiçoso, se complica contra Cabo Verde, mas avança na prorrogação

Atual campeã do mundo sai na frente com gol de Messi, mas permite empate em partida burocrática e precisa do tempo extra para garantir classificação às oitavas da Copa

A Argentina se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 ao vencer a seleção de Cabo Verde por 3×2 na prorrogação. Em partida burocrática e até preguiçosa, a atual campeã do mundo saiu na frente, mas permitiu o empate e precisou do tempo extra para garantir a vaga na próxima fase. Na prorrogação, mais uma vez a equipe sul-americana levou o empate após sair na frente, mas conseguiu marcar o terceiro para avançar.

Artilheiro do Mundial, Messi marcou mais e se isolou ainda mais como o maior marcador da história das Copas.

Agora, a atual campeã do Mundo enfrenta o Egito, que eliminou a Austrália algumas horas antes.

Desde os primeiros minutos, a seleção sul-americana dominou as ações da partida, ainda que imprimindo um ritmo mais lento ao jogo. Postada, a equipe de Cabo Verde aguardava a adversária, que não parecia ter pressa para abrir o placar.

A primeira boa chance veio aos 14, quando Messi recebeu na área e chutou cruzado, ao lado do gol defendido por Vozinha. Aos 27, Lisandro Martínez lançou o camisa 10, que dominou com tranquilidade já dentro da área e deslocou o goleiro para abrir o placar para a atual campeã do mundo.

Se o time de Scaloni já imprimia um ritmo lento quando o jogo estava empatado, a partida ficou ainda mais controlada após a abertura do placar: com mais de 60% de posse de bola, a seleção argentina trocou passes e esperou o cronometro do primeiro tempo zerar sem passar sustos. Cabo Verde, por sua vez, teve dificuldades de propor o jogo, parecendo confortável com a derrota simples.

A segunda etapa começou o mesmo ritmo moroso, com os argentinos valorizando a posse da bola. Aos 13 minutos, no entanto, Deroy Duarte recebeu passe sozinho dentro área e bateu cruzado para empatar o jogo para o time africano.

Pressionada pelo empate, a seleção argentina aumentou o ritmo, mas tinha dificuldade de furar a correta defesa de Cabo Verde. Aos 27, Messi bateu falta da entrada da área com perfeição, no canto de Vozinha, mas o goleiro de Cabo Verde se esticou para fazer importante defesa. Aos 35, Messi encontrou Molina na direita, que cruzou rasteiro para o meio da área, mas o zagueiro Duarte fez corte providencial para evitar o desempate.

A pressão continuou, mas sem surtir efeito. Aos 46, Messi teve nova chance em falta da entrada da área, mas bateu em cima de Vozinha, que conseguiu espalmar para frente. Com isso, a partida foi para o tempo extra.

Logo no primeiro minuto da prorrogação, Lisandro Martínez pegou sobra na grande área após escanteio e bateu com muita força para recolocar os campeões mundiais na frente.

Dez minutos depois, no entanto, o lateral Cabral recebeu na esquina da grande área, cortou para o meio e bateu forte para fazer um dos gols mais bonitos do Mundial 2026, empatando novamente a partida.

Aos cinco da segunda etapa, Messi bateu mais um escanteio e Romero testou firme para colocar a campeã na frente pela terceira vez. Cansada e sem mais coelhos para tirar da cartola, a seleção de Cabo Verde se despediu de sua primeira Copa do Mundo como uma das sensações do Mundial.