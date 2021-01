Aeronave que irá à Índia também fará transporte de cilindros de oxigênio para Manaus

Chegada do avião em na capital amazonense está prevista para acontecer no sábado, 16

Imagem: Divulgação/Polícia Civil de Manaus Avião trará o máximo de cilindros possível



A mesma aeronave que irá para Mumbai, na Índia, coletar vacinas contra a Covid-19, irá realizar o transporte de cilindros de oxigênio para a cidade de Manaus. A medida foi confirmada pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério das Comunicações em nota divulgada nesta sexta-feira, 16. Segundo o comunicado, a aeronave decolou do Aeroporto de Recife, em Pernnambuco, às 23h com destino à Campinas. No sábado, 16, o avião deverá partir para Manaus carregando a capacidade máxima de cilindros de oxigênio. Originalmente, a aeronave iria para Mumbai, mas a missão foi reprogramada por conta de questões diplomáticas entre Brasil e Índia. Não há previsão de quando o avião irã para o país asiático.