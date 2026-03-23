Alarme de incêndio soa no STF por suspeita de vazamento de gás
O prédio foi esvaziado por cerca de 30 minutos até as equipes responsáveis descartar situação de risco
Wallace Martins / STF
O alarme de incêndio do Supremo Tribunal Federal (STF) disparou no início da noite desta segunda-feira (23) por suspeita de vazamento de gás. Por precaução, a brigada de incêndio esvaziou o prédio.
O equipamento tocou por volta das 18h10. Depois de descartada qualquer situação de risco, o prédio foi liberado, cerca de 30 minutos após o aviso sonoro.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.