AO VIVO, Black Friday 2020: Acompanhe descontos, notícias e fraudes do evento

Siga em tempo real as principais novidades da data especial de ofertas no varejo, que ocorre nesta sexta, 27

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO É esperada para a Black Friday 2020, ano marcado pela pandemia da Covid-19, uma participação recorde dos canais de venda online



Nesta sexta-feira, 27 de novembro, acontece o evento de promoções mais aguardado pelo comércio e pelos consumidores: a Black Friday. Tradicional dos Estados Unidos, a data é marcada pelos descontos expressivos e melhores condições de pagamentos para os clientes e, ao mesmo tempo, sinônimo de recorde de vendas para os lojistas. Com expectativa de participação histórica dos canais online, a estimativa, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, é faturar R$ 69,9 milhões com o evento deste ano. Entre o clientes, as expectativas também são altas. Ao todo, 60% dos consumidores devem aproveitar as promoções, o que promete agitar as redes varejistas e impulsionar a recuperação do setor. Siga em tempo real as boas oportunidades de compras e fuja da “Black Fraude“, com balanços e informações sobre os golpes que podem gerar dor de cabeça aos consumidores. Confira abaixo a cobertura especial da Jovem Pan sobre a Black Friday 2020:

8:50 Comércio eletrônico fatura mais de R$ 1,5 milhão nas primeiras horas da Black Friday

Segundo o primeiro boletim da Loja Integrada, plataforma para criação de canais de vendas virtuais, a Black Friday 2020 já faturou mais de R$ R$1.531.073 nas primeiras 7 horas de ofertas. O estudo aponta que os pequenos e médios lojistas virtuais já venderam quase seis mil produtos durante a madrugada, sendo que o ticket médio das compras é R$ 275, 12,2% acima do ano passado. Os estados que mais venderam até o momento são: São Paulo (44%), Rio de Janeiro (11%) e Minas Gerais (10%).

8:40 – Conheça seis ferramentas com histórico de preços

Com os impactos provocados pela Covid-19 no comércio e o fechamento nas lojas nos meses mais críticos da pandemia e a baixa nos estoques e na cadeia de produção, especialistas alertam que a Black Friday 2020 terá descontos menores, com tendência é de poucas promoções, efetivamente, vantajosas. Por isso, conheça seis plataformas de comparação de preços para te ajudar a analisar o histórico dos produtos, conquistar cupons e maiores descontos na data e evitar prejuízos e compras que não vão trazer vantagens. Confira AQUI.

8:35 – JáCotei: Smartphones apresentam descontos de até 73%

Considera um dos produtos mais produtos da Black Friday 2020, os smartphones aparecem com variações de descontos de até 73%, segundo sinalização do site JáCotei, que acompanha a variação de produtos ao longo do ano. Entre as opções com as melhores ofertas estão: Asus Zenfone Max Shot (73%), Samsung Galaxy S10 (55%), Xiaomi Redmi Note 9 (51%), Morotola One Hyper (38%) e LG K22+ (29%).

8:26 – Tênis são produtos mais reclamados, segundo site Reclame Aqui

Entre os produtos com maiores registros de reclamações, os tênis lideram ranking do site Reclame Aqui representando 4,24% das queixas registradas até o momento. Celulares e cartões de crédito aparecem em segundo e terceiro lugar, sendo responsáveis por 3,97% e 3,83% dos registros.

8:15 – Americanas, KaBuM! e Magazine Luiza lideram lista de reclamações

As lojas Americanas, KaBuM! e Magazine Luiza lideram, respectivamente, as três primeiras posições da lista de empresas com mais reclamações na Black Friday 2020. Segundo o primeiro estudo divulgado pelo site Reclame Aqui, que considera registros feitos das 12h de quarta-feira, 25, até 23h desta quinta-feira, as empresas somam, até o momento, 288, 118 e 116 reclamações dos consumidores, sendo que as Americanas também aparece em nono lugar como “Americanas – Loja Online” com outras 74 reclamações. De acordo com a relação, que será atualizada ao longo do dia, Submarino Martketplace e Ame Digital aparecem em 4º e 5º lugar, respectivamente, completando a lista das cinco empresas com mais relatos negativos. Até o momento, as marcas não responderam os questionamentos da Jovem Pan sobre o assunto.

8:10 – Como não se arrepender das compras

O colunista da Jovem Pan Samy Dana dá dicas para evitar arrependimento. Segundo ele, é preciso ficar de olho nas fraudes. O Procon do Rio de Janeiro divulgou lista de 200 sites e lojas virtuais que os consumidores devem evitar se não quiserem ser vítimas de golpe. A segunda dica é: olho no preço. É oferta? Como saber? Alguns serviços, como o Zoom e Jácotei, permitem dar uma olhada no histórico de preços do produto ou do serviço para saber se está valendo mesmo a pena. Confira todas as dicas do especialista AQUI.

8:05 – ‘Black Fraude’: Clientes apontam aumento de preços e ofertas enganosas

Com a antecipação de ofertas da Black Friday por redes varejistas, clientes apontam promoções enganosas e casos de “black fraude” no comércio. O assunto se tornou um dos mais comentados do país desde a quinta-feira, quando os consumidores passaram a compartilhar os primeiros registros de propaganda enganosa. Para evitar possíveis golpes financeiros, especialistas são dicas de como se proteger durante as compras. Entre as principais recomendações estão: conheça os sites antes de efetuar compras online; desconfie de descontos muito expressivos; proteja seus dados pessoais e bancários e evite compras por boleto.

8:00 – Primeiras redes varejistas iniciam abertura de lojas

As grandes redes varejistas iniciam a abertura das lojas físicas para a Black Friday 2020. Diferente dos anos anteriores em que longas filas, correria e muitas aglomerações marcavam o inicio das vendas no varejo físico, neste ano, as empresas devem garantir o cumprimento das exigências sanitárias para o combate à Covid-19. Controle de entrada, uso de álcool gel e medição de temperatura estão entre as recomendações que devem ser seguidas ao longo de todo o dia.