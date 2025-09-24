Avião de pequeno porte cai e deixa quatro mortos em Aquidauana, no Pantanal de MS

Segundo informações preliminares, a aeronave modelo Cessna explodiu após atingir o solo e os corpos foram carbonizados

Divulgação/Polícia Civil MS Um avião de pequeno porte caiu no Pantanal do Mato Grosso do Sul, na região de Aquidauana



Um avião de pequeno porte caiu no Pantanal do Mato Grosso do Sul, na região de Aquidauana. A ocorrência foi registrada na noite desta terça-feira (23) de acordo com o Corpo de Bombeiros. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Um dos maiores arquitetos e urbanistas do mundo, o chinês Kongjian Yu e dois documentaristas brasileiros – Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr. – morreram após a aeronave de pequeno porte em que estavam cair próximo a uma fazenda na região de Aquidauana.

Marcelo Pereira de Barros, piloto da aeronave, também morreu na tragédia. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. De acordo com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), Kongjian Yu esteve no dia 18 na abertura da 14ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, na Oca, no Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo.

Na sequência, ele viajou para fazer gravações sobre seu trabalho com um grupo de cineastas. Ele voltava de Campo Grande quando ocorreu o acidente. O arquiteto estava no Brasil desde o início de setembro, quando participou de uma conferência internacional.

*Com informações do Estadão Conteúdo