Bombeiros resgatam 73 praticantes de stand up paddle após ventania na praia do Leme

Uma ventania forte arrastou mais de cem praticantes de stand up paddle na manhã deste sábado (21) na praia do Leme, na zona sul do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros resgatou 73 pessoas com o uso de embarcações, guarda-vidas e helicópteros. As demais conseguiram retornar à orla por conta própria. Segundo os bombeiros, oito dos resgatados precisaram de atendimento médico. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde deles até a última atualização desta reportagem.

“As vítimas estavam a cerca de 3 km da costa”, informou o major Fábio Contreiras, porta-voz da corporação. Ele alertou para a importância de consultar as condições climáticas antes de praticar esportes aquáticos. “Se houver risco de vento forte, chuva ou mar agitado, não vá”, orientou.

O stand up paddle é praticado em pé sobre uma prancha com o uso de um remo. É comum a presença de adeptos do esporte nas praias do Leme e de Copacabana nas primeiras horas da manhã. Neste sábado, a força do vento impediu que muitos voltassem à praia. Um episódio semelhante ocorreu em agosto do ano passado, quando mais de cem praticantes também precisaram de resgate após serem surpreendidos pelos ventos em Copacabana.

