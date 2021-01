Brasil acumula 196 mil mortes e 7,7 milhões de casos de Covid-19

Foram registrados 17.214 novas contaminações e 293 óbitos nas últimas 24 horas

FABRÍCIO COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados com os maiores registros de casos e mortes pelo novo coronavírus



O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, segundo dados do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, conforme boletim atualizado às 18h, 17.214 novos casos do novo coronavírus e 293 mortes. Com os números deste domingo, 3, o país acumula mais de 7,733 milhões de contaminações e 196.018 mortes em decorrência da doença. A taxa de letalidade continua em 2,5% e a taxa de incidência é de 3.680 casos a cada 100 mil habitantes. Já a taxa de mortalidade está em 93,3 a cada 100 mil habitantes. Em relação à média móvel de casos nos últimos sete dias, o número chegou a 35.619 – a menor desde o dia 30 de dezembro. Já a média móvel de mortes nos últimos sete dias ficou em 697, a mais baixa desde 31 de dezembro, quando o índice chegou a 710.

São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados com os maiores registros de casos e mortes pelo novo coronavírus. Desde o início da pandemia, foram registrados 1,47 milhões de casos e 46.845 óbitos pela doença em São Paulo. No Rio de Janeiro, foram contabilizados 435.739 casos e 25.616 mortes por Covid-19. Em Minas Gerais, o Conass calcula, até hoje, 550.672 infecções e 12.037 mortes pelo vírus. O Conselho Nacional dos Secretários de Saúde reúne os dados das secretarias estaduais de Saúde de todo o país.