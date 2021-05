Brasil registra 1.024 novas mortes por Covid; total de óbitos ultrapassa 422 mil

Desde o início da pandemia, o país acumula 15.184.790 casos confirmados da doença; São Paulo continua liderando a lista dos Estados mais afetados

Rovena Rosa/Agência Brasil A região Sudeste concentra o maior número de casos e óbitos no país; na sequência, estão as regiões Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte



O Ministério da Saúde registrou, neste domingo, 9, 38.911 infecções e 1.024 novas mortes em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, o país acumula 15.184.790 casos confirmados e 422.340 mortes pela doença. Do total de casos, 13.714.135 pacientes já se recuperaram e 1.048.315 ainda estão sendo acompanhados. A região Sudeste concentra o maior número de casos (5.652.991) e óbitos (193.106) no país. Na sequência, estão as regiões Nordeste (3.520.094 casos e 86.771 mortes), Sul (2.902.730 infecções e 63.780 óbitos), Centro-Oeste (1.581.184 casos e 39.706 mortes) e Norte (1.527.791 contaminações e 38.977 óbitos). São Paulo continua liderando a lista dos Estados mais afetados com 3.003.067 infecções e 100.799 mortes em decorrência do coronavírus.

Hoje, o Estado atingiu a marca de 3.003.067 infecções por Covid-19, desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 5.785 novos casos. Segundo levantamento divulgado pelo governo, do total de casos, 2.685.684 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 309.602 foram internados e receberam alta hospitalar. O número total de pessoas hospitalizadas caiu 24% no último mês. Hoje, há 21.298 pacientes internados no estado, sendo 9.944 em unidades de terapia intensiva e 11.354 em enfermaria. Em 9 de abril, eram 27.701 pessoas hospitalizadas, somando 12.628 em UTI e 15.073 em leitos clínicos. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 78,6% e na Grande São Paulo é de 76,7%. Ambas representam uma queda de aproximadamente 10% em relação às taxas registradas um mês atrás.