Brasil registra 79 mil casos de Covid-19 e total ultrapassa marca de 14,5 milhões

País é o terceiro com mais casos da doença no mundo



O Brasil registrou 79.726 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, fazendo com que o país ultrapassasse a marca de 14,5 milhões de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e suas variantes, tendo, no momento, 14.521.289 de testes positivos. No mesmo período, o país contabilizou 3.163 novas mortes pela doença, elevando o total de vítimas fatais para 398.185. A média móvel de mortes nos últimos sete dias voltou a cair, indo para 2.387, enquanto que a média de casos diários foi para 56.928. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) através de atualização de boletim realizada às 18h desta quarta-feira, 28. Em números absolutos, São Paulo é o Estado mais afetado pela pandemia de Covid-19, com 2.873.238 casos e 94.656 mortes causadas pela doença.