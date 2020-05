Brasil registra mil mortes e 20 mil novos casos de covid-19 em 24 horas

EFE/ Joédson Alves Brasil chega aos 330 mil casos de covid-19



O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira, 22, os números atualizados de casos e mortes em razão da pandemia do novo coronavírus no país. De acordo com a pasta, o Brasil registrou 1.001 novos óbitos em 24 horas – são 21.048 mortes no total até o momento, e 330.890 casos relatados pelos estados.

Em relação à quantidade de casos divulgada na quinta-feira, 19, o acréscimo é de 20.803 novos diagnósticos de um dia para o outro, totalizando 330.890 infectados.

São Paulo segue como epicentro da doença no país. No total, são 76.871 casos e 5.733 óbitos. No Rio de Janeiro, o número de infectados chegou a 33.589, e 3.657 mortos.

No nordeste, o Ceará é o estado que tem a situação mais crítica. Até o momento, 34.573 casos foram registrados, e 2.251 mortos. No Amazonas, 27.038 casos e 1.669 óbitos.