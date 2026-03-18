Brasil se prepara para enviar ajuda humanitária a Cuba

O auxílio se dá em meio à crise de abastecimento da ilha em razão da intensificação de sanções econômicas dos Estados Unidos

YAMIL LAGE/AFP Em fevereiro, o governo federal enviou medicamentos a Cuba, nova remessa inclui alimentos



O governo federal prepara mais uma leva de doações a Cuba. A mobilização de envio de ajuda humanitária se dá em meio à crise na ilha e ameaças dos Estados Unidos contra Havana.

À Jovem Pan, fontes do governo federal explicaram que o auxílio a Cuba não é um caso isolado e integra as medidas humanitárias coordenadas pela Agência Brasileira de Cooperação. Recentemente, o Brasil enviou doações à Bolívia, à Ucrânia e ao Uruguai.

Em fevereiro, foram enviados a Cuba medicamentos para tratamento de tuberculose. A nova remessa ainda está em preparo e inclui:

80 toneladas de medicamentos, dos tipos antifúngicos e contra arboviroses;

20 mil toneladas de arroz com casca;

150 toneladas de feijão preto;

200 toneladas de arroz polido;

500 toneladas de leite em pó.

Crise em Cuba

Atualmente, a ilha enfrenta problemas de abastecimento em razão da intensificação de sanções econômicas aplicadas pelos Estados Unidos. Depois da captura do líder venezuelano Nicolás Maduro, em janeiro, o envio de petróleo da Venezuela a Cuba foi interrompido. Washington ainda adotou outras medidas para pressionar a ilha.

Na segunda-feira (16), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse acreditar que “terá a honra de tomar o controle de Cuba”. Perguntado por jornalistas sobre uma eventual operação militar na ilha, o republicano afirmou querer “libertá-la ou tomá-la” e que, no momento, “é uma nação muito debilitada”.