Brasil tem 65.487 mortes e 1,6 milhão de casos da covid-19

Número de recuperados da doença em todo país chega aos 927 mil

EFE/ Sebastiao Moreira Campanha pelo uso das máscaras em São Paulo, epicentro da covid-19 no país



O Brasil chegou aos 1.623.284 casos de covid-19, segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde. No informe da pasta, constam 65.487 mortes, um aumento de 620 registradas em 24 horas.

Em São Paulo, onde bares, restaurantes e salões de belezas iniciaram a reabertura nesta segunda-feira. O estado, que já começou a desmontar o Hospital de Campanha instalado no estádio municipal Pacaembu, segue como o epicentro da doença no país, com 323.070 casos e 16.134 mortos pela doença.

Já no Rio de Janeiro, onde a flexibilização também está em curso, são 121.879 casos do novo coronavírus, e 10.698 vítimas.

O número de pacientes recuperados chegou a 927.292. Cerca de 630 mil ainda estão em acompanhamento.