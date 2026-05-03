Brasileiro suspeito de matar a esposa é preso nos EUA

Suspeito pode estar envolvido em um caso de agressão física contra outra mulher

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Um brasileiro procurado pelo assassinato da esposa foi preso em Sandy Springs, na Géorgia (EUA), em uma ação conjunta entre a polícia local e o ICE.

Segundo a polícia de Sandy Springs, Job da Luz de Freitas Junior foi preso no último dia 30 e permanecerá sob custódia do ICE enquanto aguarda o processo de remoção para ser deportado ao Brasil.

Na manhã do dia da prisão, os agentes de imigração entraram em contato com a polícia local sobre um fugitivo procurado por assassinato no Brasil, que moraria na região de Sandy Springs. As informações recebidas pela ICE também indicavam que o suspeito poderia estar envolvido em um caso de agressão física contra outra mulher. Na ocasião, havia apenas dados limitados de identificação e localização.

A polícia local, então, iniciou imediatamente uma investigação e conseguiu encontrar mais detalhes sobre o paradeiro de Junior. Esses dados foram repassados aos agentes da ICE que atuavam na cidade.

A Jovem Pan entrou em contato com o Itamaraty para envio de posicionamento sobre o caso. Se houver resposta, o texto será atualizado. A reportagem não conseguiu localizar a defesa do brasileiro. O espaço está aberto para manifestação.