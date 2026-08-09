Ex-marido de Maria da Penha é preso por descumprir medida protetiva contra a ativista

O MP-CE solicitou a prisão após Marco Antônio Heredia Viveros dar entrevista a uma emissora de televisão comentando sobre o crime contra a ex-mulher

Ex-marido da ativista Maria da Penha Marco Antônio Heredia Viveros foi preso por descumprimento de medida protetiva contra a ativista e as duas filhas dela. Ele foi preso, neste domingo (9), em Natal, no Rio Grande do Norte. O Ministério Público do Ceará (MP-CE)solicitou a prisão após Marco Antônio dar entrevista a uma emissora de televisão comentando sobre a tentativa de feminicídio que cometeu contra Maria da Penha, o que descumpre decisão judicial.

A Justiça acolheu pedido do MP-CE e decretou a prisão preventiva. A decisão foi proferida no sábado (8).

O crime contra Maria da Penha foi em 1983. Marco Antônio Heredia Viveros foi condenado pela tentativa de feminicídio e preso em 2000, permanecendo detido por cerca de dois anos, até ser solto em 2002.

Em 2024, a Justiça impôs medidas cautelares contra ele, incluindo a proibição de divulgar informações sobre o processo e o nome ou a imagem das vítimas.

Campanha de ódio

No dia 9 de março, a Justiça já havia aceitado uma denúncia do MP-CE contra quatro suspeitos de participação em campanha de ódio contra Maria da Penha, entre eles, Marco Antônio.

Foram acusados, também, o influenciador digital Alexandre Gonçalves de Paiva; o produtor do documentário “A Investigação Paralela: o Caso Maria da Penha Marcus Vinícius Mantovanelli”; e o editor e apresentador do documentário, Henrique Barros Lesina Zingano, também foram nomeados.

Segundo a denúncia, na época, os acusados atuaram de forma organizada para atacar a honra da ativista e descredibilizar a lei que leva o nome dela, utilizando perseguições virtuais, notícias falsas e um laudo de exame de corpo de delito forjado para sustentar a inocência de Heredia, já condenado por tentativa de homicídio.

Na situação, Marco Antônio foi denunciado por falsificação de documento público; enquanto Mantovanelli e Zingano respondem por uso de documento falso, ao utilizarem um laudo adulterado no documentário.