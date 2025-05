Câmera corporal grava frase interrompida por tiros da PM contra homem: ‘Desculpa, senhor’

Emerson Rogério Telascrea, de 33 anos, foi atingido por disparos na Baixada Santista no dia 14 de fevereiro de 2024; ele se tornou a 29ª vítima da Polícia Militar na Baixada Santista durante a Operação Verão

Reprodução Câmera corporal de um policial militar capturou o momento em que Emerson Rogério Telascrea, de 33 anos, foi atingido por disparos em Santos



Uma câmera corporal de um policial militar capturou o momento em que Emerson Rogério Telascrea, de 33 anos, foi atingido por disparos em Santos, no dia 14 de fevereiro de 2024. Ele se tornou a 29ª vítima da Polícia Militar na Baixada Santista durante a Operação Verão, que é considerada a mais violenta da corporação desde o Massacre do Carandiru, ocorrido em 1992. De acordo com a versão oficial, Emerson estaria apontando uma pistola para os policiais no momento em que foi baleado. No entanto, não existem registros em vídeo que confirmem essa alegação, nem evidências da arma mencionada. O caso foi arquivado pelo Ministério Público, que concluiu que não havia provas suficientes para contestar a versão dos policiais e que o uso de fuzis foi considerado justificado.

Os disparos aconteceram quando a Rota, uma unidade de elite da PM, foi recebida a tiros ao se aproximar de uma favela. As gravações mostram os policiais em posição de ataque, e um sargento disparou após afirmar ter visto Emerson armado. Após os tiros, os policiais não seguiram o protocolo que exige que se ordene ao suspeito que largue a arma. Um laudo do Instituto Médico Legal (IML) revelou que Emerson foi atingido no braço direito, o que comprometeu sua capacidade de manusear uma arma.

Embora tivesse um histórico criminal, respondendo a uma acusação de tráfico de drogas, ele já havia sido absolvido de outras denúncias. A defesa dos policiais declarou que se reserva o direito de se manifestar nos autos do processo. O Ministério Público, por sua vez, ressaltou que a investigação incluiu depoimentos de testemunhas e a análise de laudos periciais. A família de Emerson solicitou o desarquivamento do caso, uma decisão que cabe ao Procurador-Geral de Justiça.

Publicado por Sarah Paula

