São Paulo terá chuva e temporais nesta terça-feira; veja previsão

Frente fria avança pelo estado e deve provocar pancadas de chuva, ventos fortes e queda de temperatura na capital paulista

A cidade de São Paulo terá chuva ao longo desta terça-feira (1º), com aumento das pancadas durante a manhã e a tarde. A passagem de uma nova frente fria pelo estado favorece a possibilidade de chuva forte, temporais, rajadas de vento e granizo. A máxima prevista para a capital é de 21°C, segundo a Climatempo.

A frente fria avança rapidamente pelo estado de São Paulo e encontra uma atmosfera aquecida, condição que contribui para a formação de áreas de instabilidade. Na capital, a previsão indica chuva desde o início do dia, com aumento da intensidade das pancadas ao longo da manhã e da tarde.

Além da chuva, são esperadas rajadas de vento. De acordo com a previsão da Climatempo, os ventos podem atingir entre 50 km/h e 70 km/h em grande parte da Região Sudeste, com possibilidade de rajadas de até 70 km/h no sul e no litoral paulista.

Mudança no tempo

A passagem da frente fria também deve provocar queda nas temperaturas nos próximos dias. Para quarta-feira (2), a previsão indica máxima de 19°C na capital, dois graus abaixo da registrada nesta terça. A chuva deve diminuir, mas o vento e a umidade continuam presentes.

A frente fria faz parte de um sistema que avança pelo Sul e pelo Sudeste nesta terça-feira. Segundo a Climatempo, o deslocamento do sistema também provoca instabilidades em outras áreas do Sudeste, como Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e Triângulo Mineiro.

Na capital paulista, a previsão para os próximos dias ainda indica períodos de chuva e variação de temperatura. Por isso, a condição do tempo deve continuar diferente da registrada nos últimos dias, quando a cidade teve temperaturas mais elevadas.