Crime aconteceu em janeiro daquele ano, após uma discussão sobre o título do Palmeiras na Libertadores, contra o Santos

Corintiano é condenado a 13 anos de prisão por matar mulher palmeirense em 2021

O Tribunal do Júri realizado pela 5.ª Vara do Júri da Capital condenou na segunda-feira (31) Leonardo Souza Ceschini pelo feminicídio da mulher Érica Fernandes Alves Ceschini. A pena foi fixada em 13 anos e 24 dias de reclusão.

A reportagem busca contato com a defesa de Leonardo Souza Ceschini. O espaço está aberto para manifestações.

O crime aconteceu em janeiro de 2021, após uma discussão sobre a vitória do Palmeiras, na final da Copa Libertadores da América, contra o Santos. De acordo com a acusação, Ceschini golpeou com uma faca o tórax, as costas e a perna da mulher. O crime ocorreu na presença dos filhos do casal.

O Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade do crime, bem como as qualificadoras do meio cruel e do feminicídio. Também reconheceu a causa de aumento de pena pelo homicídio ter ocorrido na presença física dos filhos da vítima.

O juiz Antonio Carlos Pontes de Souza, que presidiu o julgamento, considerou que o reconhecimento das duas qualificadoras e da causa de aumento de pena pelos jurados tiveram maior peso diante da confissão espontânea do réu e da causa de diminuição do privilégio.