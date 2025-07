Capivara presa em penhasco de 50 metros é resgatada em Santa Catarina

Segundo a Polícia Militar, o resgate foi feito com suporte da aeronave Águia do Batalhão de Aviação, e na sequência o roedor foi levado ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetas)

Polícia Militar/Divulgação Segundo a PM, a capivara estava "exausta e exposta ao risco de queda em um costão de 50 metros de altura"



A Polícia Militar de Santa Catarina resgatou na última quinta-feira (17) uma capivara que estava presa em um penhasco de difícil acesso na Trilha da Caverna, em Florianópolis. Não há informações de como o animal chegou até o local e desde quando estava ali. Conforme a PM, o roedor tinha o risco de cair de uma altura de 50 metros. A guarnições se mobilizaram após denúncia de um cidadão que informou a situação da capivara. Após percorrerem um trecho da trilha por cerca de uma hora, localizaram o animal.

Segundo a PM, a capivara estava “exausta e exposta ao risco de queda em um costão de 50 metros de altura” quando foi encontrada O animal foi imobilizado e erguido por meio de cordas. O resgate foi feito com o suporte da aeronave Águia do Batalhão de Aviação da polícia catarinense, que transportou a capivara até o Pântano do Sul. Na sequência, o animal foi levado ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetas), onde recebeu cuidados para recuperação.

