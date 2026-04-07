Cármen Lúcia rejeita ação contra autorização da ANTT para aumentar pedágio entre MG e RJ

A ministra entendeu que haveria outros recursos jurídicos adequados para fazer a contestação e determinou o arquivamento do processo

Rosinei Coutinho/SCO/STF A ministra Cármen Lúcia não apreciou o teor do processo



A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou na terça-feira (31) o arquivamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) protocolada pelo Partido Renovação Democrática (PRD) contra a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) sem a apreciação do teor da ação. No processo, a legenda contestou a autorização da autarquia para o aumento do preço do pedágio em postos da BR 040, no trecho que liga Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Assim como a Procuradoria-Geral da República (PGR) e a Advocacia-Geral da União (AGU), a magistrada entendeu que houve uso inadequado do recurso jurídico, que julga temas amplos e abstratos, para tratar de um caso individual e concreto. Portanto, para a ministra e os órgãos federais, haveria outros meios para a contestação dos atos da ANTT.

“A arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode ser utilizada para substituir os instrumentos recursais ou outras medidas processuais ordinárias acessíveis à parte processual, sob pena de transformá-la em sucedâneo recursal e mecanismo de burla às normas de distribuição de competências estabelecidas constitucionalmente”, argumentou a ministra em despacho.

Por meio de uma ADPF, protocolada em 19 de dezembro de 2025, o PRD havia solicitado ao STF: