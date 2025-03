Grande Rio homenageia artistas paraenses e exalta a cultura do Pará

Com o enredo ‘Pororocas Parawaras – As Águas Dos Meus Encantos Nas Contas Dos Curimbós’, escola abordou a lenda paraense das princesas turcas; Paolla Oliveira se despediu dos desfiles

PEDRO KIRILOS/ESTADÃO CONTEÚDO Além disso, a Grande Rio prestou homenagem a artistas paraenses, como Dira Paes e Fafá de Belém



A Grande Rio fez uma apresentação memorável na Sapucaí, no último dia dos desfiles do Grupo Especial do Rio. Com o tema “Pororocas Parawaras – As Águas Dos Meus Encantos Nas Contas Dos Curimbós”, a escola trouxe à vida a lenda das princesas turcas Jarina, Herondina e Mariana que se transformaram em criaturas marinhas. O desfile foi um espetáculo visual, repleto de fantasias e alegorias ricamente elaboradas.

O samba, interpretado por Evandro Malandro, contagiou o público, que cantou junto. O governador do Pará, Helder Barbalho, esteve presente, mas o destaque foi para a atriz Paolla Oliveira, que anunciou sua saída da escola após sete anos de participação. Sua decisão gerou repercussão entre os fãs e a comunidade carnavalesca.

Além disso, a Grande Rio prestou homenagem a artistas paraenses, como Dira Paes e Fafá de Belém. Durante a apresentação, um incidente ocorreu com um tripé que teve dificuldades para atravessar uma passarela, mas a situação foi rapidamente contornada com a ajuda dos integrantes da escola, que demonstraram união e agilidade.

