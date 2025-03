Ricardo Nunes e Eduardo Paes trocam provocações sobre qual cidade tem o maior carnaval do Brasil

Em tom de brincadeira, o prefeito de São Paulo declarou que a capital paulista tem ‘o maior, melhor e mais seguro carnaval do país’; prefeito do Rio de Janeiro respondeu: ‘vocês contam ou eu conto? Fofo ele, né?’

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou, neste sábado (1º), que a capital paulista tem o maior, melhor e mais seguro carnaval do País. Em tom de brincadeira, fez uma provocação ao prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), que ironizou: ‘vocês contam ou eu conto? Fofo ele, né….”.

“Tá lotado, é muita gente. O maior carnaval do Brasil, né? Queria mandar um abraço para o meu amigo Eduardo Paes, parabenizar pelo segundo maior carnaval do Brasil. Tá aqui o maior e melhor carnaval do Brasil”, disse Nunes.

Em resposta, Paes utilizou suas redes sociais para fazer uma ironia, citando outros prefeitos de cidades que também são famosas por suas celebrações de carnaval: João Campos (PSB), do Recife, Bruno Reis (União), de Salvador, e João Henrique Caldas (PL), de Maceió.

