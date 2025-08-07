Carregador de celular pega fogo durante voo que partiu de SP com destino a Amsterdã

Apesar do susto, rota original da viagem foi mantida e, assim que o avião pousou na Holanda, passageiros aplaudiram; ninguém se feriu

Marieke Verhoeven/Unsplash KLM, empresa proprietária da aeronave, não se manifestou sobre o incidente



Um carregador portátil de celular pegou fogo dentro de um avião que saiu do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na Grande São Paulo, com destino a Amsterdã, na Holanda, na manhã desta quarta-feira (6). Procurada, a KLM, empresa proprietária da aeronave, não se manifestou sobre o incidente.

A passageira Simone Malagoli relatou, por meio de seu perfil no Instagram, que os momentos iniciais foram de apreensão. “No voo de São Paulo para Amsterdã, a gente ainda estava sobrevoando o oceano, faltava ainda quatro horas para o destino final, praticamente todo mundo dormindo, eu não consigo dormir no voo, estava acordada, quando ouço barulho e uma correria e olho para o lado e vejo muita fumaça”, relatou ela. “O pessoal começou a gritar: ‘fogo, fogo, fire, fire’. Achamos que estava pegando fogo na turbina (do avião). Eu juro que achei que iria morrer. Quase mandei mensagem para meus pais em tom de despedida, eu pensei. Era muita fumaça e a gente não sabia de onde estava vindo esse fogo”, disse ainda Simone.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em uma tripulante aparece com um extintor e, ao mesmo tempo, passageiros tentam proteger o rosto em razão da fumaça que toma conta da aeronave. O fogo vinha de um carregador portátil que estava dentro da mochila de um passageiro. Rapidamente, o problema foi solucionado. “A situação fica de alerta para a importância de não despachar baterias e carregadores portáteis nas malas. Achamos que é muito zelo (por parte das companhias). Mas imagina se um power bank pega fogo na mala que está no porão”?, reforça a passageira.

A rota original da viagem foi mantida. Assim que o avião pousa em Amsterdã, em segurança, é possível ouvir os aplausos também na publicação das redes sociais.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert