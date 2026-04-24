Central de golpes é descoberta em imóvel de luxo de SP; 10 pessoas são presas

No local foi constatado uma estrutura de “call center do crime”, com objetos para convencer as vítimas

Reprodução/Polícia Civil Reprodução/Polícia Civil



A Polícia Civil descobriu, nesta quinta-feira (23), um imóvel de luxo no Jardim São Luis, zona sul de São Paulo. O local era usado como uma central de golpes telefônicos.

As autoridades prenderam 10 suspeitos, com idades entre 18 e 24 anos, e apreenderam 23 celulares, dez notebooks, sete fones de ouvido, além de um caderno com anotações usadas para atrair as vítimas.

Durante as investigações, os policias descobriram um endereço onde funcionava o núcleo de golpes da quadrilha. No local foi constatado uma estrutura de “call center do crime”, com os objetos para convencer as vítimas.

Os golpistas se passavam por funcionários de bancos para induzir as vitimas a passarem dados pessoais, que eram usadas por eles para acessar contas bancarias e, assim, fazer transferencias e empréstimos.

Entre os presos, dois já eram investigados por outros crimes: um por suspeita de integrar uma organização criminosa especializada no golpe do “falso leilão” e outro por envolvimento com rifas ilegais.

Os suspeitos permanecem presos à disposição da Justiça. O caso foi registrado como estelionato e associação criminosa.