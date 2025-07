Cheias no Amazonas deixam 40 municípios em estado de emergência

Cerca de 535 mil pessoas já foram atingidas em todo o estado; Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) informou que R$ 17 milhões foram aprovados em repasses aos locais atingidos

Antônio Lima/Secom-AM Crianças estão enfrentando dificuldades para ir à escola e colheitas foram impactadas



Ao menos 40 municípios do Estado do Amazonas entraram em estado de emergência por causa da cheias que atinge. Outras 15 localidades estão em estado de alerta e Tabatinga, no Alto Solimões, está em estado de atenção, informou a Defesa Civil. “Em Manaus, o Rio Negro está em fase de estabilidade com rio parado e pequenas oscilações, contudo os níveis são considerados altos acima do intervalo da normalidade para o mês de julho”, diz o boletim divulgado na terça-feira (8), que também informa que cerca de 535 mil pessoas já foram atingidas em todo o estado. A previsão para os próximos dias não são reconfortantes, isso porque, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão é de chuvas intensas com alerta amarelo para regiões norte e centro amazonense.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) informou que R$ 17 milhões foram aprovados em repasses aos locais atingidos. “Os recursos da Defesa Civil para as ações de assistência humanitária podem ser empregados para a distribuição de cestas de alimentos, água potável, kits de higiene, colchões e combustíveis para transporte de equipes e mantimentos”, disse o ministro Waldez Góes.

*Com informações da Agência Brasil

Publicado por Sarah Paula