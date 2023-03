Chuva na Grande São Paulo causa enchentes, derruba mais de 80 árvores e provoca deslizamento em Guarulhos

Corpo de Bombeiros registrou 31 ocorrências de alagamentos; capital enfrentou temporal pelo terceiro dia seguido

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo enfrenta temporal pelo terceiro dia seguido



São Paulo voltou a sofrer com um forte temporal na tarde desta sexta-feira, 10. Foi o terceiro dia seguido que a capital voltou a enfrentar uma forte chuva, que também trouxe prejuízos na Grande São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram 83 chamados para ocorrências de queda de árvore, 31 para enchentes e sete desabamentos. Porém, a corporação não informou quais os exatos. Além disso, houve uma ocorrência de um buraco na Avenida João de Luca, na Cidade Ademar. Porém, não houve vítimas e também não demandou atuação dos Bombeiros. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) toda a cidade está em estado de atenção desde às 13 horas. As subprefeituras de Santo Amaro e Casa Verde estão em estado de alerta. Há ao menos 30 pontos ativos de alagamento, sendo 20 intransitáveis e 10 transitáveis, em balanço divulgado às 15h40. Em Guarulhos, uma casa desabou na Rua Chico Mendes. Duas idosas estavam no local e foram resgatadas com vida. Apesar do susto, ambas saíram ilesas, segundo os Bombeiros.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra um carro sendo arrastado pela enxurrada, em Guarulhos. Outros veículos também ficaram presos na enchente, localizada na Avenida Tiradentes. Um forte temporal também causou transtornos em São Paulo na quinta-feira, 9, e quarta-feira, 8. Uma mulher após sofrer uma parada cardiorrespiratória. A vítima estava dentro de um veículo que ficou submerso pelas águas da enchente.