Chuvas fortes deixam ao menos 4 mortos e mais de 1 mil desalojados em Pernambuco
A Defesa Civil estadual também registra cinco feridos
As chuvas fortes que atingem Pernambuco desde quinta-feira (30) já deixaram quatro pessoas mortas, informou a Defesa Civil estadual à Jovem Pan nesta sexta-feira (1º).
O órgão também registra cinco feridos. Há um total de 422 pessoas desabrigadas, em abrigos públicos, e 1.068 desalojadas, em casa de parentes ou amigos.
Municípios mais afetados:
- Goiana:146 pessoas desabrigadas (47 famílias) e 994 pessoas desalojadas (371 famílias);
- Olinda:170 pessoas desabrigadas, 5 pessoas feridas e 2 óbitos;
- Timbaúba:34 pessoas desabrigadas (8 famílias) e 52 pessoas desalojadas (17 famílias);
- Igarassu:27 pessoas desabrigadas (9 famílias) e 7 famílias desalojadas;
- Paulista:32 pessoas desabrigadas e 11 pessoas desalojadas;
- Camaragibe:4 pessoas desabrigadas (1 família) e 11 pessoas desalojadas (6 famílias);
- Limoeiro:9 pessoas desabrigadas (3 famílias);
- Recife:Registra 2 óbitos.
A lista de abrigos do Recife está disponível no site acaoinverno.recife.pe.gov.br. A capital pernambucana entrou em estágio de alerta máximo ao 12h, indicando condições meteorológicas extremas, com risco máximo à população.
Ajuda federal
Equipes da Defesa Civil Nacional se deslocaram, nesta sexta-feira (1º), para apoiar o estado de Pernambuco atingido por fortes chuvas. A decisão foi dada pelo Governo após contato com as autoridades locais. As equipes atuarão em conjunto com as defesas civis, estaduais e municipais. A determinação foi anunciada mais cedo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, entrou em contato com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e com o prefeito do Recife, Vitor Marques, para orientar sobre as providências necessárias para o reconhecimento sumário da situação de emergência.
A pasta informou que, além de Pernambuco, o governo vai apoiar a Paraíba. O estado também tem sofrido com os temporais nas últimas 24h.
*com informações da Agência Brasil
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