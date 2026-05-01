Chuvas fortes deixam ao menos 4 mortos e mais de 1 mil desalojados em Pernambuco

A Defesa Civil estadual também registra cinco feridos

Foto: CLéBER SANTOS/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO PE - CHUVA/RECIFE - GERAL - Chuvas de forte intensidade atingem a Região Metropolitana do Recife, nesta sexta-feira (1), feriado do Dia do Trabalhador. A precipitação ocorre de forma persistente desde a madrugada, encobrindo a paisagem urbana, com baixa visibilidade e mantendo a capital sob céu encoberto. 01/05/2026



As chuvas fortes que atingem Pernambuco desde quinta-feira (30) já deixaram quatro pessoas mortas, informou a Defesa Civil estadual à Jovem Pan nesta sexta-feira (1º).

O órgão também registra cinco feridos. Há um total de 422 pessoas desabrigadas, em abrigos públicos, e 1.068 desalojadas, em casa de parentes ou amigos.

Municípios mais afetados:

Goiana:146 pessoas desabrigadas (47 famílias) e 994 pessoas desalojadas (371 famílias);

Olinda:170 pessoas desabrigadas, 5 pessoas feridas e 2 óbitos;

Timbaúba:34 pessoas desabrigadas (8 famílias) e 52 pessoas desalojadas (17 famílias);

Igarassu:27 pessoas desabrigadas (9 famílias) e 7 famílias desalojadas;

Paulista:32 pessoas desabrigadas e 11 pessoas desalojadas;

Camaragibe:4 pessoas desabrigadas (1 família) e 11 pessoas desalojadas (6 famílias);

Limoeiro:9 pessoas desabrigadas (3 famílias);

Recife:Registra 2 óbitos.

A lista de abrigos do Recife está disponível no site acaoinverno.recife.pe.gov.br. A capital pernambucana entrou em estágio de alerta máximo ao 12h, indicando condições meteorológicas extremas, com risco máximo à população.

Ajuda federal

Equipes da Defesa Civil Nacional se deslocaram, nesta sexta-feira (1º), para apoiar o estado de Pernambuco atingido por fortes chuvas. A decisão foi dada pelo Governo após contato com as autoridades locais. As equipes atuarão em conjunto com as defesas civis, estaduais e municipais. A determinação foi anunciada mais cedo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, entrou em contato com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e com o prefeito do Recife, Vitor Marques, para orientar sobre as providências necessárias para o reconhecimento sumário da situação de emergência.