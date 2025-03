Chuvas intensas no Rio de Janeiro deixam ruas alagadas e causam transtornos no transporte público

Sistema de metrô da cidade está operando com intervalos irregulares, o que tem gerado dificuldades para os usuários

O Rio de Janeiro está enfrentando um período de chuvas intensas, acompanhadas de raios e ventos fortes, que têm causado sérios transtornos no transporte público. O sistema de metrô da cidade está operando com intervalos irregulares, o que tem gerado dificuldades para os usuários. A Defesa Civil emitiu um alerta sobre as condições climáticas adversas, que permanecerá em vigor até a madrugada de quinta-feira. Diversos bairros, como Botafogo e Laranjeiras, foram severamente afetados, com relatos de alagamentos e quedas de árvores. A situação é preocupante, especialmente em áreas como a Ilha do Governador e o Centro, onde a intensidade da chuva foi notável. Em Santa Teresa, inclusive, houve registros de granizo, o que é incomum na região.

Além dos problemas no metrô, o fornecimento de energia também foi impactado, resultando em oscilações que afetaram as linhas 1, 2 e 4. O vento forte contribuiu para a queda de árvores em várias localidades, com 14 ocorrências registradas em um curto espaço de tempo. As autoridades recomendam que a população evite áreas propensas a alagamentos e fique atenta aos alertas sobre deslizamentos. Para a madrugada, a previsão indica uma pausa nas chuvas, com a expectativa de que a situação melhore temporariamente. No entanto, a partir da tarde de quinta-feira, novas pancadas de chuva são esperadas. Enquanto isso, alguns bairros, como Bangu e Recreio, não enfrentaram precipitações significativas, contrastando com a realidade de outras áreas da cidade.

Publicado por Sarah Paula

