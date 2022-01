Cidade do Rio Grande do Sul registra maior temperatura dos últimos 62 anos

Uruguaiana, localizada na fronteira com Argentina e Uruguai, teve máxima de 41,1ºC, sendo a segunda maior temperatura do Estado na quarta-feira, 12

Reprodução/Prefeitura Municipal de Uruguaiana Maior temperatura do Rio Grande do Sul foi registrada em Quaraí, com 41,5Cº



Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, registrou a maior temperatura dos últimos 62 anos na quarta-feira, 13. Localizada na fronteira com Argentina e Uruguai, a cidade teve máxima de 41,1ºC, sendo a segunda maior temperatura do Estado na data. O primeiro lugar fica para o município de Quaraí, onde os termômetros marcaram 41,5ºC, a maior em 16 anos. Em São Gabriel, a temperatura chegou a 39,3ºC. Segundo a Climatempo, esta onda de calor será parcialmente quebrada por uma frente fria que avança sobre o Sul do Brasil a partir do domingo, 16.

Na capital Porto Alegre, a temperatura alcançou 33,8°C, a quarta mais alta entre as capitais brasileiras — Boa Vista registrou 36,1°C; Cuiabá, 35,4°C; Vitória, 35,1°C; e Teresina, 33,0°C. A empresa de meteorologia ainda prevê que Porto Alegre registre nos próximos dias a mais alta temperatura para 2022, até o momento. A maior, de acordo com o Inmet, foi de 37,0°C, em 2 de janeiro de 2022.