Cinco pessoas da mesma família morrem após carro ser soterrado em Brumadinho (MG)

No veículo estavam um casal, o filho mais velho, de 6 anos, a caçula, de 3, e o motorista, parente da família; os cinco estavam sumidos desde sábado

Reprodução/Bombeiros Bombeiros trabalham no local onde um carro foi soterrado na cidade de Brumadinho, Minas Gerais



Um carro com cinco pessoas da mesma família ficou soterrado após um deslizamento de terra no condomínio Retiro do Chalé, na cidade de Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Estavam no veículo o casal Henrique Alexandrino dos Santos, de 41 anos, e Deisy Lúcia Cardoso Alexandrino dos Santos, 40, e os filhos Vitor Cardoso Alexandrino Santos, 6, e Ana Alexandrino Santos, 3, a primeira vítima encontrada pelo Corpo de Bombeiros. O quinto integrante é Geovane Vieira Ferreira. Sabe-se que ele faz parte da família, mas seu grau de parentesco não foi especificado pelas autoridades mineiras. Ninguém sobreviveu.

De acordo com os Bombeiros, o acidente ocorreu no sábado, 8, durante as fortes chuvas que causaram uma série de transtornos em Minas. A família, aliás, só passou pela Avenida Nair Martins Drumond, onde fica o chalé, por causa da interdição da BR 0-40 em decorrência de um transbordamento na Mina Pau Grande, em Nova Lima. “Este veículo estava desaparecido desde as 15h de sábado. A última posição vista desde veículo foi no posto de pedágio de Itabirito. Segundo os familiares das vítimas, o motorista, devido à interdição da BR 0-40, pegou um desvio aqui pela região do Retiro. E, nesse momento, foi atingido por uma onda de terra que arrastou o veículo”, explicou Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas.